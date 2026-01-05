Sinyalkan Defisit APBN 2026 Naik, Menkeu Purbaya Pastikan Aman Sesuai UU
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengisyaratkan potensi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Walaupun terdapat indikasi pelebaran defisit, Purbaya menjamin pengelolaan fiskal tetap berada dalam koridor yang aman.
Purbaya memastikan setiap langkah yang diambil pemerintah tidak akan menabrak batasan hukum yang berlaku.
"Mungkin agak bergerak sedikit. Kira-kira ke atas, tetapi yang jelas kami amankan, tidak melanggar Undang-undang, jadi aman," kata Purbaya, dikutip Senin (5/1).
Bersamaan dengan itu, Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang cukup positif.
Dia membandingkan situasi sekarang dengan periode sebelumnya yang dianggap lebih menantang, namun kini menunjukkan perbaikan.
Optimisme tersebut didasarkan pada evaluasi kinerja ekonomi terkini yang dinilai lebih menjanjikan.
"Cukup bagus. Dengan keadaan ekonomi yang belum di awal tahun ya, tahun lalu, sekarang harusnya lebih bagus," tuturnya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengisyaratkan potensi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Menkeu Purbaya Desak BNPB Segera Ajukan Anggaran Pemulihan Bencana Aceh-Sumatra
- Dana Transfer Daerah Turun pada 2026, Ini Penjelasan Wamenkeu
- Menkeu Purbaya Tunda Kenaikan PPN 2026, Apresiasi Publik Meroket
- Zulfikar Marikar: Menteri Purbaya Perlu Kucurkan Rp 10-15 Triliun Lanjutan ke Bank Jakarta Setelah Rp 1 T Terserap
- Subsidi Salah Sasaran, Menkeu Purbaya Janji Rombak Skema Penyaluran
- Bos Danantara Minta Keringanan Pajak, Menkeu Purbaya Blak-blakan Tekankan Ini