Sinyorita Esperanza Mengalami Keguguran, Begini Kronologinya

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara sekaligus komedian Sinyorita Esperanza mengalami keguguran pada kehamilan keduanya yang diperoleh melalui program bayi tabung.

Calon anak keduanya itu dinyatakan gugur saat usia kandungan enam minggu menuju tujuh minggu.

Dia mengungkapkan bahwa kandungannya dalam kondisi yang baik saat kontrol terakhir. Namun dua hari berselang, kondisi fisik Sinyorita mendadak drop.

"Habis itu dua hari setelah kontrol tiba-tiba drop, aku demam, terus memang ada flek sedikit. Nah kan jadi enggak berpikir itu bakal keguguran dan bagaimana-bagaimana kan," ungkap Sinyorita di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Senin (28/9).

"Kalau misal memang mungkin kayak darahnya mengalir deras dan lain-lain, mungkin kayak sudah worry gitu. Terus juga dokter bilang kayak, 'Oh, ini mah kayak proses normalnya perempuan hamil yang ada implantasilah,' begitu," sambungnya.

Oleh karena itu,Sinyorita Esperanza pun tidak berpikir bahwa dirinya mengalami keguguran.

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Akan tetapi pada Selasa malam, dia merasakan sakit luar biasa di bagian perutnya. Dia bahkan mengibaratkan rasa sakitmya itu bak ingin melahirkan.

"Aku bilang, 'ah, sakit banget', sudah aku zikir-zikir saja. Tiba-tiba, 'Pah, aku mau pipis,' begitu kan. Ditemanin suami pipis. Habis itu sudah. Pas pipis tuh kan kayak biasa kalau misalnya kita haid kan hari-hari terakhir tuh kayak ada gumpalan darahnya. Nah ini ada gumpalan tapi kayak bentuk jaringan begitu," beber penyiar radio itu.