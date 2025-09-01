Sirkuit Mandalika Berbenah, MotoGP Indonesia Siap Digelar Oktober
jpnn.com, MANDALIKA - Vice Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 Priandhi Satria mengatakan seluruh persiapan infrastruktur di Sirkuit Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat dilakukan secara menyeluruh.
Langkah itu dilakukan untuk memastikan MotoGP Indonesia pada 3-5 Oktober berjalan sesuai standar global.
"Kesiapan ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam menghadirkan event kelas dunia yang aman, nyaman, dan berkesan bagi pembalap maupun penonton," kata Priandi Satria di Lombok Tengah, Senin (1/9).
Berbagai persiapan terus dimatangkan di Pertamina Mandalika International Circuit, fokus utama diarahkan pada kesiapan infrastruktur.
Kemudian, peningkatan sumber daya manusia (SDM), serta penguatan sistem elektronik penunjang balapan untuk memastikan ajang bergengsi ini berlangsung optimal, aman, dan sesuai standar global.
"Awal September 2025, proses beautifikasi dan perawatan sirkuit akan dijalankan secara bertahap," katanya.
Satria mengatakan pekerjaan yang dilakukan meliputi pengecatan ulang marka lintasan, pengecatan kerb dan penataan area run-off asphalt.
Selain itu, perataan gravel, perapihan dan penataan ulang tyre barrier, hingga pembersihan menyeluruh pada area service road, marshal post, dan tenda marshal juga menjadi prioritas.
VC Grand Prix of Indonesia 2025 Priandhi Satria mengatakan seluruh persiapan infrastruktur di Sirkuit Mandalika, NTB, dilakukan secara menyeluruh
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Andai Jorge Martin Lebih Cepat Menyalip Franco Morbidelli di Race MotoGP Hungaria
- Klasemen MotoGP 2025: Marc Marquez Pengin Penobatan Juara Dunia di Jepang atau Indonesia
- Kualifikasi MotoGP Hungaria 2025: Marc Marquez Start Pertama, Pecco ke-15
- MotoGP Hungaria 2025: Jorge Martin Masih Menahan Ekspektasi
- Hasil FP1 MotoGP Hungaria: Dia Belum Bosan...
- Red Flag Berkibar di FP1 MotoGP Hungaria, Motor Nomor 25 Terbakar