Sirkuit Mandalika Berbenah, MotoGP Indonesia Siap Digelar Oktober

jpnn.com, MANDALIKA - Vice Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 Priandhi Satria mengatakan seluruh persiapan infrastruktur di Sirkuit Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat dilakukan secara menyeluruh.

Langkah itu dilakukan untuk memastikan MotoGP Indonesia pada 3-5 Oktober berjalan sesuai standar global.

"Kesiapan ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam menghadirkan event kelas dunia yang aman, nyaman, dan berkesan bagi pembalap maupun penonton," kata Priandi Satria di Lombok Tengah, Senin (1/9).

Berbagai persiapan terus dimatangkan di Pertamina Mandalika International Circuit, fokus utama diarahkan pada kesiapan infrastruktur.

Kemudian, peningkatan sumber daya manusia (SDM), serta penguatan sistem elektronik penunjang balapan untuk memastikan ajang bergengsi ini berlangsung optimal, aman, dan sesuai standar global.

"Awal September 2025, proses beautifikasi dan perawatan sirkuit akan dijalankan secara bertahap," katanya.

Satria mengatakan pekerjaan yang dilakukan meliputi pengecatan ulang marka lintasan, pengecatan kerb dan penataan area run-off asphalt.

Selain itu, perataan gravel, perapihan dan penataan ulang tyre barrier, hingga pembersihan menyeluruh pada area service road, marshal post, dan tenda marshal juga menjadi prioritas.