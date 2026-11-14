Sirkuit Mandalika Buka Peluang Karier Warga Lokal dari Petani Menjadi Koordinator Marshal

jpnn.com - Kehadiran Pertamina Mandalika International Circuit membuka peluang kerja dan peningkatan keterampilan bagi masyarakat lokal di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Sejumlah warga yang sebelumnya bekerja di sektor informal kini terlibat langsung dalam penyelenggaraan ajang balap internasional, termasuk MotoGP.

Dua di antaranya adalah Samsuri Ramadan (45) dan Ki Agus Doni (34) yang bergabung sebagai marshal Sirkuit Mandalika sejak 2021. Keduanya kini menjalankan tugas penting dalam operasional sirkuit setelah mengikuti berbagai pelatihan dan memperoleh pengalaman di sejumlah ajang balap nasional maupun internasional.

Samsuri yang sebelumnya bekerja sebagai petani di Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah, kini bertugas sebagai koordinator marshal lintasan di bagian Race Control Sirkuit Mandalika.

Dalam tugas tersebut, Samsuri bertanggung jawab memberikan komando kepada sekitar 200 marshal lintasan, termasuk mengoordinasikan penanganan kecelakaan, evakuasi kendaraan, serta pelaporan kondisi lintasan kepada petugas pengawas balapan.

"Kesempatan bekerja di sirkuit internasional tersebut bermula ketika saya mengikuti perekrutan marshal pada September 2021. Alhamdulillah saya menjadi salah satu dari 300 peserta yang lolos seleksi dari lebih dari 1.000 pendaftar," katanya, Sabtu (14/11).

Setelah mengikuti pelatihan selama dua minggu, Samsuri mulai terlibat dalam kegiatan marshal dan kemudian bertugas pada ajang World Superbike (WSBK) 2021 serta MotoGP Mandalika 2022.

Pengalamannya terus berkembang hingga dipercaya bertugas di Race Control sejak 2024. Ia juga mendapat kesempatan menjadi marshal dalam ajang Formula E di Jakarta pada 2023 dan mengikuti kegiatan balap di Sirkuit Sepang, Malaysia, pada 2024.

"Dahulu orang Pengadang ke Malaysia buat petik sawit, sekarang sudah ada orang Pengadang yang ke Malaysia buat jadi marshal," kata Samsuri.