menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » Sirkuit Mandalika dan Tradisi Juara Dunia: Akankah Marc Marquez Melengkapinya?

Sirkuit Mandalika dan Tradisi Juara Dunia: Akankah Marc Marquez Melengkapinya?

Sirkuit Mandalika dan Tradisi Juara Dunia: Akankah Marc Marquez Melengkapinya?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez. Foto: REUTERS/Jennifer Lorenzini

jpnn.com - Marc Marquez berpeluang besar memastikan gelar juara dunia MotoGP 2025 di Indonesia.

Jika gagal memastikan gelar di Jepang, Marquez berpeluang menorehkan sejarah di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Pembalap Ducati Lenovo itu sejatinya hanya butuh unggul tiga poin dari adiknya, Alex Marquez saat tampil di Sirkuit Motegi pada 26–28 September mendatang.

Baca Juga:

Persiapan MGPA Menyambut MotoGP Indonesia 2025

Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Priandhi Satria menegaskan bahwa peluang Marquez mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025 di Indonesia sangat terbuka.

MGPA pun telah menyiapkan berbagai langkah agar Mandalika benar-benar siap menjadi tuan rumah momen bersejarah itu.

"Kalau Marc Marquez meraih gelar di Mandalika, itu bukan sekadar kemenangan seorang juara, tetapi juga kemenangan bagi Indonesia."

Baca Juga:

"Kami ingin momen ini dikenang dunia dan meninggalkan kesan mendalam bagi semua pihak,” tutur Priandhi.

Sirkuit Mandalika Melahirkan Juara Dunia

Mandalika sendiri bukanlah tempat asing bagi lahirnya juara dunia.

Dua juara dunia lahir di Mandalika. Kini, Marc Marquez berpeluang mengulang sejarah di MotoGP 2025.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI