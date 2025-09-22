Sirkuit Mandalika dan Tradisi Juara Dunia: Akankah Marc Marquez Melengkapinya?
jpnn.com - Marc Marquez berpeluang besar memastikan gelar juara dunia MotoGP 2025 di Indonesia.
Jika gagal memastikan gelar di Jepang, Marquez berpeluang menorehkan sejarah di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Pembalap Ducati Lenovo itu sejatinya hanya butuh unggul tiga poin dari adiknya, Alex Marquez saat tampil di Sirkuit Motegi pada 26–28 September mendatang.
Persiapan MGPA Menyambut MotoGP Indonesia 2025
Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Priandhi Satria menegaskan bahwa peluang Marquez mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025 di Indonesia sangat terbuka.
MGPA pun telah menyiapkan berbagai langkah agar Mandalika benar-benar siap menjadi tuan rumah momen bersejarah itu.
"Kalau Marc Marquez meraih gelar di Mandalika, itu bukan sekadar kemenangan seorang juara, tetapi juga kemenangan bagi Indonesia."
"Kami ingin momen ini dikenang dunia dan meninggalkan kesan mendalam bagi semua pihak,” tutur Priandhi.
Sirkuit Mandalika Melahirkan Juara Dunia
Mandalika sendiri bukanlah tempat asing bagi lahirnya juara dunia.
Dua juara dunia lahir di Mandalika. Kini, Marc Marquez berpeluang mengulang sejarah di MotoGP 2025.
