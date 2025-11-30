Sirnas Premier 2025 Semarak dengan Kehadiran Penggawa Pelatnas Cipayung & Pemain Veteran
jpnn.com, JAKARTA - Ajang Sirkuit Nasional (Sirnas) Premier 2025 bakal semarak dengan kehadiran pemain-pemain pratama Pelatnas Cipayung.
Beberapa pemain dijadwalkan bakal tampil pada turnamen yang digelar di GOR Tanjung Priok mulai Senin (1/12) sampai Minggu (6/12).
Ketua Panitia Penyelenggara, Yuan Kartika Putri mengungkapkan bahwa pada nomor dewasa menampilkan persaingan ketat mengingat beberapa pemain pratama Pelatnas Cipayung turun gunung.
“Bisa dipastikan setiap nomor yang dipertandingkan akan memanggungkan permainan yang seru, ketat, dan menarik.”
“Sejak dari babak pertama sudah bakal berjalan seru karena kualitas dan kemampuan pemain yang hadir bisa dibilang relatif merata," ujar Yuan.
Wasekjen PBSI, Wino Sumarno menilai Sirnas Premier 2025 tetap bergengsi mengingat persaingan di nomor dewasa kehadiran pemain Pelatnas Cipayung.
Hal tersebut menjadi menambah daya tarik persaingan untuk bisa memperebutkan gelar juara turnamen puncak setelah sebelumnya bergulir di 10 kota.
“Tentu ke depannya akan menjadi evaluasi untuk kami supaya nomor dewasa tetap bergengsi. Diharapkan akan banyak lagi pemain dengan nama besar tampil dan meramaikan Sirnas Premier 2025,” ujar Wino.
Sirnas Premier 2025 semarak dengan kehadiran pemain pratama Pelatnas Cipayung serta beberapa pebulu tangkis veteran, Senin (1/12) mendatang
