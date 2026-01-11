jpnn.com - Rahasia kekasih. Musim hujan yang datang lebih dini tidak hanya membuat banjir lebih besar. Juga membuat roda petani buah berputar ke bawah.

Jambu air Madura yang terkenal itu pun kini sulit didapat. Kalaupun ada, rasanya tidak semanis dan sesegar biasanya. Namun durian Madura tetap enak. Durian Lerpak. Kecil-kecil tetapi istimewa.

Lerpak adalah sebuah dusun di kecamatan Banjar (baca: benjeur), Bangkalan. Setelah Anda turun dari jembatan Suramadu teruslah berjalan lurus. Sampai mentok. Lalu belok kanan ke arah Sampang --jangan belok kiri, itu ke arah Bangkalan.

Beberapa kilometer dari belokan itu sampailah Anda ke kota kecil: Tanah Merah. Setelah itu ada pertigaan. Anda belok kiri ke jalan kecil di pertigaan itu.

Itulah jalan yang diperbaiki oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Sampai pelosok Desa Lerpak, di atas bukit pedalaman Bangkalan.

Saat perbaikan jalan selesai tibalah masa kampanye Pilpres. Cawapres dari PDI Perjuangan, tokoh Madura, Mahfud MD, ke pesantren Sirrul Cholil nun di ujung jalan itu. Padahal, dengan memperbaiki jalan tersebut Khofifah ingin sekali merangkul Muqtafi Aschal --kiai muda di Sirrul Cholil.

Akhirnya Khofifah --pendukung Prabowo Subianto-- tidak jadi ke Sirrul Cholil. Juga tidak pernah ada peresmian jalan yang kini mulus itu.