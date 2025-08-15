SIS Beri Layanan Servis Berkala Gratis Untuk Suzuki Fronx Selama 30 Bulan
jpnn.com, JAKARTA - Memberi ketenangan kepada para konsumen Suzuki Fronx di tanah air, PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) menghadirkan pelayanan servis berkala gratis hingga jarak tempuh 50.000 km atau 30 bulan.
Di mana, pemanfaatan pelayanan itu diklaim dapat menghemat pengeluaran konsumen hingga Rp 5 juta.
Asst. to Aftersales Department Head of Service PT. SIS, Hariadi mengatakan Suzuki selama lebih dari 5 dekade di Indonesia, membuat pihaknya sangat memahami kebutuhan nyata konsumen saat menyiapkan Suzuki Fronx.
"Untuk memenuhi rasa tenang tersebut, kami berikan program perawatan berkala secara gratis pada jarak tempuh 0 – 50.000 km," kata Hariadi dalam keterangannya, Jumat (15/8).
Biaya Perawatan
Konsumen Suzuki Fronx benar-benar dapat menikmati pengalaman berkendara tanpa beban finansial selama hampir tiga tahun pertama atau hingga 50.000 km.
Demi mengoptimalkan kinerja mobil, pengguna Fronx varian SGX atau GX hanya perlu menyiapkan biaya khusus saat memasuki jadwal servis 40.000 km saja.
Berikut biaya perawatan berkala Suzuki Fronx untuk periode 60.000-100.000 km berdasarkan pilihan varian dan transmisi:
PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) menghadirkan pelayanan servis berkala gratis hingga jarak tempuh 50.000 km atau 30 bulan.
