SIS BSD Hiera Ditargetkan Beroperasi Tahun Ajaran 2027/2028

jpnn.com, BSD CITY - SIS Group of Schools menargetkan kampus baru SIS BSD Hiera di kawasan BSD City, Tangerang, mulai beroperasi pada tahun ajaran 2027/2028.

Pembangunan sekolah tersebut kini memasuki tahap penyelesaian struktur utama bangunan, yang ditandai dengan seremoni *topping off* pada Selasa (20/10).

Kampus SIS BSD Hiera nantinya akan melayani pendidikan jenjang prasekolah (preschool) dan sekolah dasar (primary) dengan menerapkan kurikulum berstandar internasional serta pendekatan pembelajaran yang memperhatikan perkembangan akademik dan karakter siswa.

Perwakilan SIS Group of Schools Andrew Paterson mengatakan pembangunan kampus tersebut menjadi bagian dari pengembangan jaringan pendidikan SIS yang telah beroperasi selama 30 tahun.

"Berbekal pengalaman selama 30 tahun, SIS terus meyakini bahwa setiap anak dapat berkembang ketika pendidikan dijalankan dengan kepedulian," ujar Andrew, Rabu (21/10).

Menurutnya, pendekatan pendidikan di SIS BSD Hiera tidak hanya diarahkan untuk membangun kemampuan akademik, tetapi juga mengembangkan rasa ingin tahu, kepercayaan diri, serta kemampuan siswa dalam berinteraksi dengan orang lain.

Dalam proses pembelajaran, sekolah akan menerapkan pendekatan EFFECTOR yang dikembangkan SIS. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara standar akademik dan perhatian terhadap kebutuhan serta perkembangan setiap siswa.

Kegiatan pembelajaran juga dirancang untuk mendorong siswa aktif bertanya, berdiskusi, berkolaborasi, dan belajar melalui pengalaman langsung.