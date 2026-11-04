SIS Games 2026 Resmi Dibuka, Ribuan Siswa Tiga Negara Adu Bakat dan Kemampuan

jpnn.com, JAKARTA - Lebih dari 1.000 siswa dari Indonesia, India, dan Myanmar ambil bagian dalam SIS Games 2026 yang digelar pada 4-7 November 2026 di sejumlah lokasi, Jakarta. Ajang yang diselenggarakan SIS Group of Schools itu resmi dibuka di SIS South Jakarta, Rabu (4/11).

Mengusung tema Diverse. Brave. United., SIS Games 2026 menghadirkan berbagai kompetisi olahraga, seni pertunjukan, hingga adu kemampuan intelektual. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum peringatan 30 tahun SIS Group of Schools yang berdiri sejak 1996.

Pendiri sekaligus Chairman SIS Group of Schools Jaspal Sidhu mengatakan SIS Games menjadi wadah untuk mempererat persahabatan sekaligus membangun semangat kebersamaan di antara siswa dari berbagai negara.

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"SIS Games melanjutkan tradisi yang mempertemukan komunitas sekolah kami," ujar Jaspal, Rabu (4/11).

Menurutnya, kompetisi tersebut bukan sekadar ajang memperebutkan kemenangan, tetapi juga kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan serta menghargai keberagaman.

"Di tengah dunia yang terasa semakin terpecah, ajang ini mengingatkan kita pada kekuatan luar biasa dari pengalaman bersama dalam olahraga, seni, dan kompetisi intelektual untuk menyatukan siswa dari berbagai wilayah, budaya, dan latar belakang," tutur Jaspal.

SIS Games yang sebelumnya dikenal sebagai SIS Olympics itu mempertandingkan delapan cabang olahraga. Kedelapan cabang tersebut meliputi bola basket, sepak bola, bola voli, bulu tangkis, renang, tenis, tenis meja, dan atletik.

Tidak hanya olahraga, para peserta juga akan menunjukkan kemampuan di bidang seni melalui kompetisi paduan suara, band, dan tari budaya.