SIS Gelar Program Product Quality Update Suzuki Satria Pro dan F150, Gratis!

jpnn.com, JAKARTA - Buat kamu para pemilik Suzuki Satria Pro dan Satria F150, coba cek lagi nomor rangka motormu.

Suzuki baru aja merilis program Product Quality Update buat memastikan kondisi bebek super kesayanganmu tetap aman dan nyaman diajak melibas jalanan.

Langkah itu diambil PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) sebagai bentuk kepedulian sama keselamatan pengendaranya.

Mereka ingin memastikan celah kerapatan antara rangka dan tangki bahan bakar benar-benar presisi sesuai standar pabrikan.

Program pengecekan menyasar sekitar 9.024 unit Satria F150 dan Satria Pro hasil rakitan 12 Juni 2025 hingga 23 Juni 2026.

Angka yang lumayan banyak, tetapi Suzuki memilih jemput bola demi menjaga ketenangan para pemiliknya.

"Langkah proaktif ini kami jalankan untuk menjamin standar kualitas," kata Asst. to Aftersales Department Head of Service PT SIS Hariadi dalam keterangannya, Senin (19/10).

Bagi Suzuki, rasa aman konsumen pas menunggangi motor kesayangan jauh lebih berharga dari segalanya.