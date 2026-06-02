SIS Mengeklaim Minat Terhadap Mobil Hybrid Suzuki Makin Tinggi
jpnn.com, JAKARTA - Penjualan mobil baru Suzuki menunjukkan tren positif sepanjang April 2026.
Menariknya, lonjakan tersebut banyak ditopang oleh kuatnya permintaan kendaraan niaga serta meningkatnya minat konsumen terhadap model hybrid.
PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) mencatat penjualan ritel pada April 2026 mencapai 5.965 unit.
Berdasarkan data Gaikindo, angka itu melonjak 46 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Tak hanya itu, pengiriman kendaraan dari diler ke konsumen (retail sales) juga mengalami kenaikan signifikan hingga 33 persen dibandingkan Maret 2026.
Secara akumulatif, Suzuki telah menjual 24.991 unit kendaraan sepanjang Januari hingga April 2026.
Capaian tersebut tumbuh 33,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Deputy 4W Sales & Marketing Director PT SIS Donny Saputra mengatakan peningkatan penjualan tersebut mencerminkan kepercayaan konsumen terhadap produk Suzuki.
Penjualan mobil baru Suzuki menunjukkan tren positif sepanjang April 2026, yang ditopang dari segmen kendaraan niaga ringan dan permintaan model hybrid
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- New Suzuki Burgman 15: Siap Menantang Dominasi PCX dan NMax
- Suzuki Burgman 150 Meluncur dengan Fitur Kekinian, Siap Tantang Yamaha Nmax
- Suzuki Cool Biao 150: Kental Aura Klasik, Sebegini Harganya
- Suzuki Super Carry X Limited: Selain Diajak Kerja, Juga Siap untuk Rekreasi
- Cara Gampang Menjaga Kinerja AC Mobil, Perhatikan Filter Kabin
- Suzuki Hadirkan Re-Laptop Project Untuk Dukung Akses Belajar Digital