SIS Menggelar Kampanye Recall Untuk Suzuki Burgman 125 EX

jpnn.com, JAKARTA - PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) mengumumkan langkah penarikan kembali (recall) untuk skutik Suzuki Burgman 125 EX.

Program bertajuk Product Quality Update itu menyasar ribuan unit demi memastikan aspek keselamatan tetap terjaga.

Suzuki menyebut recall berkaitan dengan komponen kabel rem belakang atau rear brake cable.

Pemeriksaan difokuskan pada jalur pemasangan kabel tersebut, yang pada kondisi tertentu berpotensi tidak sesuai standar teknis.

Total ada sekitar 2.595 unit yang masuk dalam program. Seluruhnya diproduksi di pabrik Tambun I dalam rentang waktu 12 Juni 2025 hingga 23 Februari 2026.

Pemilik unit yang terdampak diimbau segera datang ke bengkel resmi untuk dilakukan pengecekan menyeluruh.

Suzuki menegaskan potensi masalah muncul ketika posisi kabel rem tidak optimal.

Dalam jangka panjang, kondisi itu bisa menyebabkan kabel terjepit, merusak lapisan pelindung, memicu korosi, hingga berujung pada penurunan performa pengereman.