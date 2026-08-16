SIS Mulai Mendistribusikan New Suzuki XL7 Kepada Konsumen

jpnn.com, JAKARTA - PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) mulai mendistribusikan New XL7 facelift kepada konsumen.

Sebanyak 26 unit diserahkan secara simbolis kepada pelanggan di wilayah Jabodetabek, menandai dimulainya pengiriman SUV keluarga terbaru Suzuki tersebut.

Dept. Head of 4W Sales PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Randy R. Murdoko, mengatakan penyerahan menjadi bentuk apresiasi kepada konsumen yang telah mempercayakan kebutuhan mobilitas keluarganya kepada produk Suzuki buatan Indonesia.

Respons pasar terhadap New XL7 juga terbilang positif. Dalam 16 hari sejak diperkenalkan, SUV tersebut telah mengantongi lebih dari 1.300 surat pemesanan kendaraan (SPK).

“Capaian ini menjadi awal yang berarti sekaligus menunjukkan penerimaan konsumen terhadap XL7 sebagai kendaraan yang dapat mendukung kebutuhan mobilitas keluarga Indonesia,” kata Randy, di Jakarta, Sabtu (15/8).

New XL7 hadir dengan sejumlah pembaruan, mencakup tampilan eksterior, kabin, sistem hiburan, hingga fitur keselamatan.

Mesinnya masih mengandalkan unit bensin K15B 1.462 cc dengan pilihan transmisi manual dan otomatis.

Varian New Alpha Hybrid dan New Beta Hybrid, Suzuki menyematkan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) yang membantu menjaga efisiensi bahan bakar tanpa mengorbankan kebutuhan performa harian.