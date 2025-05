SIS Resmi Merilis Harga Suzuki Fronx, Langsung Kasih Diskon Rp 10 Juta

jpnn.com, JAKARTA - PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) akhirnya mengungkap harga resmi dari Sport Utility Vehicle (SUV) terbarunya, Fronx.

SUV kompak tersebut dijual dengan harga mulai Rp 259.000.000 untuk varian terendah.

Suzuki Fronx dipasarkan dalam tiga varian dengan pilihan transmisi manual dan otomatis.

Ketiga varian itu mencakup Suzuki Fronx GL MT dibanderol Rp 259 juta, GL AT Rp 271 juta, GX MT Rp 276 juta, GX AT Rp 293,9 juta, SGX AT Rp 319,9 juta, dan tertinggi SGX AT Two Tone Rp 321,9.

Suzuki Fronx hadir dengan bahasa desain Dynamic Coupe Style, yaitu perpaduan antara karakter SUV tangguh dengan siluet atap melandai ala coupe yang sporty.

Pada varian terendah GL, hadir dengan warna bodi single-tone (ada 3 pilihan warna), pelek R16 dual-tone.

Kemudian varian tengah GX, tersedia 4 pilihan warna dan pelek R16 model dual-tone.

Berbeda untuk varian tertinggi SGX yang ditawatkan dalam kombinasi dua warna (two tone).