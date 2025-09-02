menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » SIS Rilis Video Teaser Calon Varian Baru di Indonesia, Suzuki XL7 Hybrid Kuro?

SIS Rilis Video Teaser Calon Varian Baru di Indonesia, Suzuki XL7 Hybrid Kuro?

SIS Rilis Video Teaser Calon Varian Baru di Indonesia, Suzuki XL7 Hybrid Kuro?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Teaser calon varian baru mobil hybrid Suzuki. Foto: tangkapan layar Instagram suzuki_id

jpnn.com, JAKARTA - PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) merilis sebuah video teaser calon varian baru dari mobil hybrid mereka.

Video teaser itu diunggah di akun Instagram resmi SIS @Suzuki_id, Selasa (2/9).

Video memperlihatkan tulisan "The Kind of Black, That Makes You Want To Go Black. Kuro"

Baca Juga:

Lalu, video menunjukkan gambar siluet bagian lampu belakang mobil yang identik milik XL7 Hybrid.

Dalam keterangan video tertulis, "Saat malam tiba, ikon baru muncul. Terlahir dalam warna hitam murni, dibangun untuk mencuri perhatian. Bersiaplah untuk kedatangan edisi paling berani kami."

Dengan begitu, disinyalir kuat varian baru itu mengambil basis dari model XL7 Hybrid tipe tertinggi Alpha.

Baca Juga:

Istilah "Kuro" kemungkinan merujuk pada nuansa interior dan eksterior yang sporty dan elegan dengan warna hitam.

Di mana, warna "Kuro" berarti hitam dalam bahasa Jepang.

PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) merilis sebuah video teaser calon varian baru dari mobil hybrid mereka.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI