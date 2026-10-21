Sisa 3 Bulan Terakhir, Kemenkeu Beber Strategi Kejar Target Penerimaan Negara

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan optimistis target pendapatan negara dalam APBN 2026 akan tercapai pada sisa tiga bulan terakhir tahun ini karena laju pertumbuhannya disebut telah melampaui tingkat pertumbuhan alamiah.

Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Strategi APBN Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu, Wahyu Utomo saat menanggapi strategi pemerintah mengejar pemenuhan target penerimaan negara di sisa periode tahun berjalan.

"Kan ini sudah tumbuhnya sudah di atas pertumbuhan alamiahnya ya," kata Wahyu di Blok M, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Wahyu menerangkan laju pertumbuhan alamiah biasanya berada di kisaran 8,5 persen, sementara realisasi pertumbuhan saat ini diklaim telah berhasil melesat di atas tingkat tersebut.

Wahyu optimistis penerimaan negara bisa mencapai target pada pada sisa tiga bulan terakhir anggaran 2026.

“Jadi kalau konsisten dijaga, konsisten pasti akan tercapai gitu ya," ujarnya.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi pendapatan negara Indonesia hingga 30 September 2026 telah menembus angka Rp2.341,5 triliun.

Perolehan tersebut setara dengan 74,2 persen dari target APBN 2026 dan membukukan lonjakan pertumbuhan tahunan sebesar 25,5 persen secara year-on-yea (yoy). (rom/jpnn)