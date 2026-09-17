Sisa MotoGP 2026 Jadi Tantangan Marc Marquez, Ada Satu Masalah yang Mengintai
jpnn.com - Marc Marquez memang sedang memegang kendali klasemen MotoGP 2026. Namun, posisi tersebut belum membuat Ducati merasa di atas angin.
General Manager Ducati Corse Gigi Dall’Igna melihat masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan timnya.
Salah satunya berkaitan dengan performa motor ketika menghadapi karakter tertentu dari ban belakang.
"Kejuaraan belum selesai. Kami akan terus berusaha sampai seri terakhir karena masih ada cukup banyak balapan yang bisa mengubah keadaan," ucapnya.
Marquez sendiri sedang berada dalam periode positif. Kemenangan di Misano membuatnya memimpin klasemen MotoGP 2026 dengan koleksi 274 poin, sama dengan milik Jorge Martin yang duduk di posisi kedua.
Namun, Marquez berhak menempati posisi teratas karena sudah mengantongi lima kemenangan Grand Prix, sedangkan Martin baru satu kali finis pertama.
Bukan Pengalaman Marquez yang Dicemaskan
Dall’Igna yakin Marquez memiliki pengalaman untuk menghadapi berbagai macam karakter sirkuit.
Namun, insinyur mekani asal Italia itu merasa Ducati perlu memperbaiki daya cengkeram ban belakang. Dall’Igna mengakui timnya masih memiliki pekerjaan rumah ketika menggunakan konstruksi ban belakang yang lebih keras.
Marc Marquez berada di puncak klasemen MotoGP 2026, tetapi ada satu persoalan yang masih harus diatasi Ducati.
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