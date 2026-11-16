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Sisa Rp10 Triliun Dana Tambahan BPJS Kesehatan Cair Setelah Evaluasi JKN Tuntas

Sisa Rp10 Triliun Dana Tambahan BPJS Kesehatan Cair Setelah Evaluasi JKN Tuntas
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Ilustrasi kartu BPJS Kesehatan. Foto: dok BPJS Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah telah menyalurkan dana tambahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar Rp10 triliun dari total Rp20 triliun yang diwacanakan.

Sisa anggaran Rp10 triliun lainnya rencananya akan dicairkan usai evaluasi penggunaan dan ketahanan dana JKN tuntas.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto berharap pencairan tahap selanjutnya terealisasi pada November ini.

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"Sisanya, rencananya akan disalurkan setelah melakukan evaluasi terhadap penggunanan dan ketahanan Dana JKN," kata Sudarto di kantornya, baru-baru ini.

Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan dan ketahanan program JKN demi pelayanan kesehatan masyarakat.

"Karena manfaatnya sangat luar biasa terhadap layanan kesehatan masyarakat," imbuhnya.

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Sebelumnya dikabarkan, pemerintah berencana memberikan tambahan dana Rp20 triliun kepada BPJS Kesehatan guna memperkuat kondisi keuangan serta memastikan kelancaran pembayaran layanan kesehatan kepada rumah sakit.

Dana tambahan tersebut dijadwalkan cair secara bertahap, yakni masing-masing Rp10 triliun pada Oktober dan Rp10 triliun pada November 2026.

Sisa anggaran tambahan Rp10 triliun BPJS Kesehatan akan dicairkan usai evaluasi penggunaan dan ketahanan dana JKN tuntas.

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