SisBerdaya & DisBerdaya 2025 Dorong UMKM Perempuan Naik Kelas Lewat Teknologi

jpnn.com, JAKARTA - Program SisBerdaya & DisBerdaya 2025, kolaborasi antara DANA dan Ant International, mengumumkan 35 pemenang UMKM perempuan dari berbagai wilayah Indonesia.

Program ini menyoroti pemanfaatan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (AI), dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan bisnis para pelaku usaha perempuan dan disabilitas.

Memasuki tahun ketiga, program ini telah memberdayakan lebih dari 5.000 perempuan pelaku usaha serta lebih dari 100 pelaku UMKM perempuan penyandang disabilitas.

Acara penganugerahan yang digelar di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, sebagai bentuk apresiasi terhadap inovasi dan ketangguhan para perempuan wirausaha dari seluruh Indonesia.

Selama program berlangsung, para peserta mendapatkan pelatihan hybrid mencakup materi, seperti Business Model Canvas, digital payment, digital marketing, dan pengenalan AI untuk pengembangan usaha.

Pendampingan dilakukan secara intensif agar peserta tak hanya mengenal teknologi, tetapi mampu menguasainya dan menerapkannya dalam strategi bisnis.

Baca Juga: Langkah Nyata Grab Memberdayakan Ribuan UMKM Perempuan Melalui Teknologi AI

“Sebelum ikut SisBerdaya, saya hanya jualan ke tetangga sekitar. Sekarang, saya bisa pasarkan produk lewat media sosial dan marketplace. Pesanan meningkat, dan saya jadi lebih percaya diri,” ujar Iis Sadiyah, pemilik Alfazza Farm sekaligus Pemenang SisBerdaya Area 3 (Jabodetabek).

Program tahun ini mengalami peningkatan signifikan, dengan peserta SisBerdaya naik 176 persen dibanding tahun sebelumnya, sementara DisBerdaya tumbuh empat kali lipat dibanding 2024.