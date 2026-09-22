SISGITA: Terobosan Baru Pemkot Tangsel Mengintegrasikan Data Pertanahan dan Pajak

jpnn.com, JAKARTA - Menyatukan data tanah dan pajak di atas kertas mungkin terdengar biasa. Namun, begitu ditarik ke peta digital berbasis Geographic Information System (GIS), segalanya berubah total.

Tidak ada lagi ruang untuk sekat administrasi yang membingungkan atau data yang saling tumpang tindih.

Langkah berani itulah yang diambil Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) lewat terobosan barunya: SISGITA (Sistem Integrasi Geospasial Informasi Tanah dan Pajak).

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Hasil racikan kolaboratif antara Pemkot Tangsel dan Kantor Pertanahan Tangsel ini membuktikan bahwa urusan lahan dan pajak daerah tak harus ribet.

Lewat SISGITA, objek pajak dan bidang tanah kini terpeta secara presisi, visual, dan akurat.

Masyarakat dan pemerintah tak lagi sekadar melihat tumpukan angka di kertas, melainkan wujud nyata posisi dan kondisi tanah di lapangan.

Inovasi tersebut rupanya memikat perhatian nasional. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 58 daerah di Indonesia memutuskan ikut merapat dan mereplikasi sistem ini.

Penandatanganan kerja sama besar-besaran tersebut digelar di tengah riuhnya ajang Tangsel Expo di Plaza Puspemkot Tangsel, 21–22 September 2026.