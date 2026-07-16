Sisi Lain Kandidat Ketum PBNU Gus Salam, Ini soal Argentina Sejak 86

jpnn.com - JOMBANG - Katib PCNU Jombang 2017-2022 Ahmad Samsul Rijal atau Gus Rijal mengungkap sisi lain dari bakal calon Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Abdussalam Shohib atau biasa disapa Gus Salam.

Gus Rijal mengatakan, Gus Salam merupakan pencinta sepak bola sejati. Main di lapangan iya, menonton di televisi pun tak ketinggalan.

Di kalangan alumni pesantren atau para santri, Gus Salam sudah dikenal sebagai lawan atau teman tanding di lapangan bola.

"Beliau hobi, pencinta sepak bola sejati. Sabtu kemarin (11/7), di tengah Bahtsul Masail ke- 45 FMPP (Forum Musyawarah Pondok Pesantren) se-Jawa-Madura di Pondok Pesantren Salaf Al-Qur’an (PPSQ) Asy-Syadzili 1 Malang, asuhan KH. Abdul Mun'im Syadzili, Gus Salam menyempatkan menonton bareng Spanyol vs Belgia perempat final Piala Dunia 2026,” ujar Gus Rijal.

“Bakda subuh juga berkenan saat diajak peserta Bahtsul Masail, tonton bareng Inggris vs Norwegia. Heboh. Mungkin isi kitab dalam bahtsu kalah fasih dikomentari saat mengekspresikan dan melihat para bintang sepak bola,” imbuhnya.

Dari Gus Rijal jugalah terbongkar bahwa Gus Salam pendukung Argentina di Piala Dunia.

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"Gus Salam mendukung Tim Tango (julukan Timnas Argentina) dan sudah berharap sebelumnya akan ketemu Spanyol (final Piala Dunia 2026)," ujarnya.

Dia menceritakan, Gus Salam jatuh cinta dengan Timnas Argentina sejak Piala Dunia 1986 di Meksiko. Terutama saat sang legenda Diego Maradona dan kawan-kawannya mengangkat trofi.