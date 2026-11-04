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Sisir Sejumlah Toko di 4 Kecamatan, Bea Cukai Malang Temukan 12.364 Batang Rokok Ilegal

Sisir Sejumlah Toko di 4 Kecamatan, Bea Cukai Malang Temukan 12.364 Batang Rokok Ilegal
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Petugas Bea Cukai Malang menempelkan stiker dengan kalimat 'Toko Ini Tidak Menjual Rokok Ilegal' saat melaksanakan operasi gabungan bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Malang, Selasa (27/10). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, MALANG - Bea Cukai Malang bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Malang menggelar operasi gabungan rokok ilegal pada Selasa (27/10).

Operasi menyasar sejumlah toko di empat kecamatan, yaitu Kepanjen, Pagelaran, Pagak, dan Bantur, untuk memeriksa kepatuhan penjualan barang kena cukai hasil tembakau (BKC HT) atau rokok.

Kepala Kantor Bea Cukai Malang Johan Pandores mengungkapkan dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan sebanyak 622 bungkus atau 12.364 batang rokok berbagai jenis dan merek yang tidak dilekati pita cukai.

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"Temuan tersebut tersebar di empat lokasi," ungkap Johan Pandores dalam keterangannya, Rabu (4/11).

Dari lokasi pertama di Jalan H.M. Sun'an, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Kepanjen, petugas mengamankan 257 bungkus atau 5.092 batang jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM).

Dari lokasi kedua di Jalan Kyai Mojo, Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, petugas mengamankan 269 bungkus atau 5.532 batang jenis SKM dan SPM.

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Dari lokasi ketiga, di Dusun Krajan, Desa Pagak, Kecamatan Pagak, petugas mengamankan 78 bungkus atau 1.560 batang jenis SPM.

Terakhir di lokasi keempat Dusun Gampingan, Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur petugas mengamankan 18 bungkus atau 360 batang jenis SPM.

Bea Cukai Malang bersinergi dengan Pemkab Malang menggelar operasi gabungan rokok ilegal dengan menyisir sejumlah toko di 4 kecamatan, ini hasilnya

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