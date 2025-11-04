Sispam Mako dan Unras di Inhu, Brigjen Jossy: Kami Antisipasi Gangguan Kamtibmas Sejak Dini
jpnn.com - Polres Inhu melaksanakan kegiatan Tactical Wall Game (TWG) dan Simulasi Sistem Pengamanan Markas (Sispam Mako) serta Sispam Unjuk Rasa (Unras), Selasa (4/11/2025).
Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari upaya kesiapsiagaan personel Polres Inhu dalam menghadapi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Simulasi dilakukan di halaman Mako Polres Inhu, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Rengat.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolda Riau Brigjen Pol Adrianto Jossy Kusumo, Kapolres Inhu AKBP Fahrian Saleh Siregar, hingga beberapa pejabat penting di Polda Riau.
Waka Polda Riau Brigjen Pol Adrianto Jossy Kusumo menegaskan pentingnya kesiapan dan koordinasi antarpersonel dalam menghadapi situasi kontinjensi.
"Maping potensi kerawanan harus dilakukan secara akurat. Lakukan strategi dengan baik, arahkan personel secara terukur, cek seluruh sarana prasarana, dan hindari segala bentuk konflik, termasuk yang bersifat SARA,” tegasnya.
Simulasi Sispam Mako dan Sispam Unras di depan Mako Polres Inhu dilakukan skenario latihan.
Peragaan dilakukan dengan adanya warga Rengat yang mengalami luka berat akibat penganiayaan oleh oknum anggota Polres.
Sispam Mako dan Unras digelar sebagai upaya kesiapsiagaan personel Polres Inhu dalam menghadapi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Polres Inhu Serahkan Gembong Narkoba Mak Gadih dan Aset Rp 5,4 Miliar ke Kejaksaan
- Setelah Dimiskinkan, Gembong Narkoba Riau Mak Gadih Segera Disidang Kasus TPPU
- Petani Riau Duel Melawan Tiga Harimau di Hutan
- Polres Inhu Gencar Tindak Pelaku Perusakan Hutan dan Lingkungan di TNBT
- Cegah Oknum Manfaatkan Lahan Bekas Karhutla, Polres Inhu Pasang 24 Plang Peringatan
- Baru Lulus Seleksi PPPK, Guru SD di Tangkap Polres Inhu Terkait Narkoba