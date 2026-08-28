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Sistem Honda Sensing Sering 'Masuk Angin', Konsumen Menggugat!

Sistem Honda Sensing Sering 'Masuk Angin', Konsumen Menggugat!
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Ilustrasi Honda Civic RS. Foto: Honda

jpnn.com - Jalanan Virginia mendadak terasa kurang aman bagi sebagian pemilik mobil Honda.

Di balik reputasi kenyamanan yang selama ini diagung-agungkan, sebuah badai hukum tengah menghantam raksasa otomotif tersebut. Honda digugat di pengadilan Amerika Serikat.

Pemicunya sepele di atas kertas, tetapi bikin kepala pusing di jalan raya: sistem keselamatan canggih Honda Sensing yang dituduh gemar "masuk angin".

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Kamera depan yang seharusnya jadi mata tambahan untuk mendeteksi bahaya, menjaga lajur, hingga mencegah tabrakan, justru dilaporkan sering error tanpa sebab yang jelas.

Masalah itu bukan sekadar lampu indikator yang menyala iseng.

Berdasarkan dokumen gugatan yang dilansir carscoops, sistem canggih tersebut kerap memicu rentetan pesan peringatan palsu hingga mengalami kegagalan total di tengah jalan.

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Bagi pengemudi yang melaju di kecepatan tinggi, peringatan mendadak soal rem, kontrol jelajah, atau sensor jalur tentu bukan pengalaman yang menyenangkan.

Rasanya tentu menjengkelkan ketika fitur yang dibanggakan justru menjadi sumber masalah baru.

Jalanan Virginia mendadak terasa kurang aman bagi sebagian pemilik mobil Honda. Penyebabnya sistem Honda Sensing sering 'masuk angin'.

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