menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Siswa Bertaruh Nyawa Menyeberangi Sungai ke Sekolah, Prabowo Bentuk Satgas Darurat Jembatan

Siswa Bertaruh Nyawa Menyeberangi Sungai ke Sekolah, Prabowo Bentuk Satgas Darurat Jembatan

Siswa Bertaruh Nyawa Menyeberangi Sungai ke Sekolah, Prabowo Bentuk Satgas Darurat Jembatan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto genjot pembangunan jembatan di pelosok. Foto : Ricardo

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi infrastruktur di daerah terpencil, khususnya ketiadaan akses jembatan yang layak bagi masyarakat.

Prabowo dalam agenda Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) membagikan bukti video kesulitan nyata yang dihadapi para pelajar di kawasan pedalaman.

Dia menampilkan tayangan video yang merekam perjuangan anak-anak Sekolah Dasar (SD) menyeberangi sungai.

Baca Juga:

Momen ini digunakan Presiden Prabowo menggugah kesadaran para pejabat yang hadir tentang realitas di lapangan.

"Ini adalah anak-anak yang tiap hari sekolah harus menyebrang sungai. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk sekolah. Tiap hari, tiap hari pakaian mereka basah," kata Prabowo di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Dalam video tersebut, terlihat para siswa harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai dengan arus deras menggunakan rakit sederhana.

Baca Juga:

Akibat tidak adanya jembatan yang bisa meraka gunakan menyeberangi sungai, pakaian seragam para siswa basah kuyup sebelum sampai di ruang kelas.

Narasi dalam tayangan itu juga memperdengarkan suara anak-anak yang memohon perbaikan infrastruktur.

Presiden Prabowo Subianto membetuk satuan tugas (satgas) darurat jembatan di daerah pelosok, Kemnedikti Saintek hingga TNI-Polri diminta turun tangan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI