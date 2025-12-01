Siswa Bertaruh Nyawa Menyeberangi Sungai ke Sekolah, Prabowo Bentuk Satgas Darurat Jembatan

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi infrastruktur di daerah terpencil, khususnya ketiadaan akses jembatan yang layak bagi masyarakat.

Prabowo dalam agenda Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) membagikan bukti video kesulitan nyata yang dihadapi para pelajar di kawasan pedalaman.

Dia menampilkan tayangan video yang merekam perjuangan anak-anak Sekolah Dasar (SD) menyeberangi sungai.

Momen ini digunakan Presiden Prabowo menggugah kesadaran para pejabat yang hadir tentang realitas di lapangan.

"Ini adalah anak-anak yang tiap hari sekolah harus menyebrang sungai. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk sekolah. Tiap hari, tiap hari pakaian mereka basah," kata Prabowo di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Dalam video tersebut, terlihat para siswa harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai dengan arus deras menggunakan rakit sederhana.

Akibat tidak adanya jembatan yang bisa meraka gunakan menyeberangi sungai, pakaian seragam para siswa basah kuyup sebelum sampai di ruang kelas.

Narasi dalam tayangan itu juga memperdengarkan suara anak-anak yang memohon perbaikan infrastruktur.