menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Pendidikan » Pendidikan » Siswa BINUS School Raih Nilai IB dan Cambridge di Atas Rata-Rata Dunia

Siswa BINUS School Raih Nilai IB dan Cambridge di Atas Rata-Rata Dunia

Siswa BINUS School Raih Nilai IB dan Cambridge di Atas Rata-Rata Dunia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
BINUS School Serpong. Foto Dok Binus School

jpnn.com, JAKARTA - BINUS School menghadirkan pembelajaran yang berfokus pada perkembangan siswa dan kesiapan mereka menghadapi masa depan yang dinamis.

Upaya ini tercermin dalam capaian akademik terbaru siswa, dengan nilai International Baccalaureate (IB) yang melampaui rata-rata dunia serta hasil yang membanggakan pada ujian Cambridge.

Pada ujian IB Diploma Programme 2026, rata-rata nilai mata pelajaran siswa BINUS SCHOOL mencapai 5,2 dan melampaui rata-rata global sebesar 4,9 berdasarkan data International Baccalaureate Organization (IBO).

Baca Juga:

Capaian ini memperkuat rekam jejak BINUS SCHOOL Simprug, salah satu sekolah dalam jaringan BINUS SCHOOL, yang telah mencatat hasil IB di atas rata-rata dunia selama 18 tahun berturut-turut.

Konsistensi tersebut mencerminkan kerja keras siswa dan pendampingan berkelanjutan dari sekolah, sekaligus menunjukkan kemampuan sekolah di Indonesia dalam membekali siswa untuk bersaing di tingkat global.

Prestasi juga diraih melalui program Cambridge yang diberikan oleh BINUS SCHOOL sejak jenjang pendidikan awal.

Baca Juga:

Berdasarkan laporan dari Cambridge International, 87% siswa BINUS SCHOOL meraih hasil dalam kategori Outstanding, High, dan Good pada Cambridge Checkpoint.

Sementara itu, 25% siswa memperoleh nilai A/A* pada ujian Cambridge A Level tahun 2026.

Prestasi juga diraih melalui program Cambridge yang diberikan oleh BINUS School sejak jenjang pendidikan awal.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co