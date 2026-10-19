Siswa BINUS School Raih Nilai IB dan Cambridge di Atas Rata-Rata Dunia

jpnn.com, JAKARTA - BINUS School menghadirkan pembelajaran yang berfokus pada perkembangan siswa dan kesiapan mereka menghadapi masa depan yang dinamis.

Upaya ini tercermin dalam capaian akademik terbaru siswa, dengan nilai International Baccalaureate (IB) yang melampaui rata-rata dunia serta hasil yang membanggakan pada ujian Cambridge.

Pada ujian IB Diploma Programme 2026, rata-rata nilai mata pelajaran siswa BINUS SCHOOL mencapai 5,2 dan melampaui rata-rata global sebesar 4,9 berdasarkan data International Baccalaureate Organization (IBO).

Capaian ini memperkuat rekam jejak BINUS SCHOOL Simprug, salah satu sekolah dalam jaringan BINUS SCHOOL, yang telah mencatat hasil IB di atas rata-rata dunia selama 18 tahun berturut-turut.

Konsistensi tersebut mencerminkan kerja keras siswa dan pendampingan berkelanjutan dari sekolah, sekaligus menunjukkan kemampuan sekolah di Indonesia dalam membekali siswa untuk bersaing di tingkat global.

Prestasi juga diraih melalui program Cambridge yang diberikan oleh BINUS SCHOOL sejak jenjang pendidikan awal.

Berdasarkan laporan dari Cambridge International, 87% siswa BINUS SCHOOL meraih hasil dalam kategori Outstanding, High, dan Good pada Cambridge Checkpoint.

Sementara itu, 25% siswa memperoleh nilai A/A* pada ujian Cambridge A Level tahun 2026.