Siswa di Jayapura Diduga Keracunan Makanan, Wamendagri Langsung Bergerak

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyatakan pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap dugaan kasus keracunan makanan yang menimpa sejumlah anak sekolah di Kabupaten Jayapura.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan menurunkan tim untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan guna memastikan penyebab kejadian tersebut.

Ribka menegaskan hingga saat ini informasi yang diterima masih berupa dugaan, sehingga diperlukan verifikasi secara menyeluruh sebelum diambil kesimpulan.

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Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan peninjauan langsung bersama kementerian dan lembaga terkait.

“Kami akan turun ke Kabupaten Jayapura untuk mengecek secara langsung apa yang terjadi terkait dengan dugaan keracunan makanan tersebut,” ujar Ribka di Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Menurutnya, tim yang akan turun kemungkinan terdiri atas perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta unsur terkait lainnya.

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Kehadiran tim lintas instansi tersebut bertujuan memperoleh fakta di lapangan sekaligus memastikan penanganan berjalan secara tepat.

“Teman-teman dari BGN yang ditugaskan oleh Kepala BGN, kemudian tim dari Kementerian Dalam Negeri dan unsur terkait akan turun untuk mengecek secara pasti,” jelasnya.