Siswa Kharisma Bangsa Unjuk Gigi, 113 Proyek Inovasi Dipamerkan di STEAM Expo 2026

jpnn.com, JAKARTA - Ratusan siswa Sekolah Kharisma Bangsa unjuk kreativitas dalam ajang STEAM Expo 2026 yang digelar di lingkungan sekolah, Sabtu (14/11).

Sebanyak 113 proyek inovasi dipamerkan dalam kegiatan tersebut.

Beragam karya menarik ditampilkan, mulai dari alat pendeteksi banjir hingga jemuran otomatis yang bisa bergerak sendiri ketika hujan turun.

Dari total proyek yang dipamerkan, sebanyak 67 karya merupakan hasil inovasi siswa SMP dan 46 lainnya dikembangkan siswa SMA.

STEAM Expo 2026 menjadi ajang bagi para siswa untuk menerapkan ilmu Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics (STEAM) dalam menciptakan solusi atas berbagai persoalan sehari-hari.

Salah satu karya yang menarik perhatian adalah Smart Water Monitor, alat pemantau ketinggian air yang dikembangkan oleh Rahel, Zahra Nur Nairsa, dan timnya.

Inovasi tersebut lahir dari keprihatinan mereka terhadap masyarakat di daerah rawan banjir yang kerap kesulitan mendapatkan informasi dini mengenai kenaikan permukaan air.

"Smart Water Monitor menggunakan sensor ultrasonik dan mikrokontroler ESP32 untuk mengukur ketinggian air secara otomatis," kata Rahel ditemui JPNN pada pameran STEAM Kharisma Bangsa 2026, Sabtu (14/11).