menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Siswa Korban Insiden Tabrakan Mobil SPPG Bakal Dapat Penanganan Trauma

Siswa Korban Insiden Tabrakan Mobil SPPG Bakal Dapat Penanganan Trauma

Siswa Korban Insiden Tabrakan Mobil SPPG Bakal Dapat Penanganan Trauma
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi Badan Gizi Nasional. Foto: ppidbgn

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya menyatakan siswa korban insiden tabrakan di SDN Kalibaru 01, telah mendapatkan penanganan medis terbaik.

Sony memastikan para korban yang dirawat di Rumah Sakit Koja maupun Cilincing mendapatkan ruangan perawatan terbaik.

BGN juga akan melaksanakan trauma healing bagi para siswa yang terdampak secara psikologis akibat kejadian tersebut.

Baca Juga:

"Kepada pihak orang tua telah dilakukan pendekatan secara baik dengan empati," kata Sony, Jumat (12/12).

Sony menyatakan penanganan perkara akan sepenuhnya berada di bawah kewenangan Ditlantas Polda Metro Jaya.

Dia pun menegaskan BGN akan siap mendukung proses hukum sesuai ketentuan berlaku.

Baca Juga:

Menyusul kejadian tersebut, pihak sekolah memutuskan meniadakan kegiatan belajar lantaran sebagian siswa masih mengalami trauma.

"Pihak sekolah telah berkomunikasi dengan orang tua siswa dan hari ini, tidak ada kegiatan belajar mengajar karena para siswa masih trauma," imbuhnya.

Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sanjaya menyatakan siswa korban insiden tabrakan akan mendapatkan penanganan trauma.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI