Siswa Madrasah di Lumajang Kena Peluru Nyasar, Polisi Lakukan Penyelidikan

Polisi melakukan olah TKP di MTsN 1 Lumajang terkait peluru nyasar yang melukai seorang pelajar di madrasah setempat, Rabu (4/2/2026). ANTARA/HO-Polsek Lumajang

jpnn.com - Polisi sedang menyelidiki kejadian pelajar Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Lumajang berinisial NS kena peluru nyasar saat jam istirahat di lingkungan sekolahnya, Rabu (4/2/2026).

Remaja asal Dusun Krajan II, Desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Lumajang itu mengalami luka tembak di bagian paha kiri.

Saat ini korban menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Haryoto Lumajang.

"Memang benar pelajar MTsN 1 Lumajang terluka akibat peluru nyasar. Kejadian sekitar pukul 10.00 WIB dan saat jam istirahat sekolah," kata Kapolsek Lumajang Kota Iptu Edy Kuswanto saat dikonfirmasi, kemarin.

Menurutnya, korban bersama tiga temannya sedang berada di koridor gedung lantai dua asrama sekolah pada jam istirahat dan tiba-tiba peluru nyasar melukai korban.

Dia mengatakan saat itu korban tiba-tiba mendengar suara letusan seperti senapan dari arah yang belum diketahui asalnya.

"Tidak lama kemudian, korban merasakan kesakitan hebat di bagian paha kiri dan mengeluarkan darah," tuturnya.

Korban yang kesakitan tersebut segera dievakuasi oleh pihak madrasah dan dibawa ke RSUD dr. Haryoto Lumajang untuk mendapatkan penanganan medis.

