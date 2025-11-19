menu
Siswa Meninggal Dunia, Wali Kota Tangsel Singgung Evaluasi Perlindungan Peserta Didik

Siswa Meninggal Dunia, Wali Kota Tangsel Singgung Evaluasi Perlindungan Peserta Didik

Siswa Meninggal Dunia, Wali Kota Tangsel Singgung Evaluasi Perlindungan Peserta Didik
Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie di kediaman keluarga mendiang MH, Kampung Ciater, Maruga, Serpong, Banten, Selasa (18/11). Foto: dource for JPNN

jpnn.com, TANGSEL - Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie bertakziah ke kediaman keluarga mendiang MH di Kampung Ciater, Maruga, Serpong, Banten, Selasa (18/11).

Adapun, MH adalah siswa SMPN 19 Tangsel yang diduga meninggal dunia akibat menjadi korban perundungan rekannya.

Benyamin menyampaikan belasungkawa secara langsung ke keluarga dan pemerintah kota bekerja secara terstruktur merespons peristiwa tewasnya MH.

"Atas nama Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel, kami menyampaikan dukacita yang sangat mendalam," kata dia melalui keterangan persnya, Rabu (19/11).

Benyamin menyebut kehadirannya ke kediaman MH bersama Camat Serpong Syaifuddin menjadi tanda Pemkot Tangsel akan memastikan pendampingan komprehensif bagi keluarga almarhum.

"Menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendampingi keluarga secara menyeluruh,” ujar dia.

Selama berada di rumah duka, Benyamin berdialog dengan keluarga mendiang MH untuk memahami perkembangan situasi dan memastikan bahwa kebutuhan keluarga terfasilitasi. 

Dia menegaskan bahwa seluruh jajaran, baik Dinas Pendidikan, Sosial, kecamatan, dan kelurahan terus memberikan pendampingan terukur dan berkelanjutan.

Wali Kota Tangsel Benyamin menyebut pihaknya akan akan memastikan pendampingan komprehensif bagi keluarga almarhum MH.

