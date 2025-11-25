Siswa SD di Pekanbaru Meninggal Diduga Akibat Perundungan
jpnn.com, PEKANBARU - Seorang siswa kelas VI SDN 108 Pekanbaru, Provinsi Riau, meninggal dunia diduga akibat mengalami perundungan di lingkungan sekolahnya.
Polisi menyatakan masih menyelidiki kasus ini.
"Hari ini kami sudah menurunkan tim Unit PPA Satreskrim Polresta Pekanbaru bersama konselor sekolah serta menggandeng Komisi Perlindungan Anak Indonesia," kata Kepala Satreskrim Polresta Pekanbaru Kompol Bery Juana Putra, Senin (24/11).
Dia mengatakan mengingat perkara ini melibatkan anak di bawah umur dan telah menimbulkan korban jiwa, penyelidikan dilakukan secara sangat hati-hati serta sesuai prosedur perlindungan anak.
Informasi yang dihimpun menyebutkan MA diduga mengalami dua kali perundungan.
Insiden pertama melibatkan siswa berinisial S, sementara insiden kedua diduga dilakukan siswa lain berinisial F pada pekan lalu.
Teman korban sempat melaporkan kejadian itu kepada wali kelas. Namun, keluarga menilai respons sekolah tidak cepat sehingga kondisi korban semakin memburuk hingga akhirnya meninggal.
Bery mengatakan penyidik Satreskrim Polresta Pekanbaru menangani perkara dugaan perundungan anak ini secara profesional dan mendalam.
Seorang siswa kelas VI SDN 108 Pekanbaru, Provinsi Riau, meninggal dunia diduga akibat mengalami perundungan di sekolahnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Sekjen PDIP Hasto Ajak Anak Muda Riau Lari Pagi, Sampaikan Pesan "Pemuda Pandu Bangsa"
- PDIP Riau Kuatkan Politik Berbasis Budaya Melayu dan Keteladanan Sejarah
- Hasto Dorong Kader Muda PDIP di Riau Menang Lewat Politik Nilai, Bukan dengan Modal
- PDIP: Selat Malaka Harus Jadi Halaman Depan Pembangunan Riau
- Hari Pohon Sedunia: Kapolda Riau & Pelajar Tanam 21 Ribu Bibit Tanaman Hutan
- Legislator PKS Dorong Penguatan Tujuan Pendidikan Nasional untuk Cegah Bullying