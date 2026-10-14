Siswa Sekolah Rakyat Unjuk Kemampuan di Olimpiade Bahasa Asing Karang Taruna

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 12 finalis Olimpiade Bahasa Asing Sekolah Rakyat Tahun 2026 menunjukkan kemampuan di Aula Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial (Kemensos).

Para finalis beradu keterampilan menyimak, membaca, menulis, hingga berpidato di hadapan dewan juri dan para undangan.

12 siswa terbaik dari Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) di seluruh Indonesia melaju ke babak final, masing-masing terdiri atas empat finalis bahasa Inggris, empat finalis bahasa Arab, dan empat finalis bahasa Mandarin.

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Sebelumnya, sebanyak 6.450 siswa dari 141 SRMA mengikuti babak seleksi.

Olimpiade ini menjadi wadah bagi siswa Sekolah Rakyat untuk menunjukkan potensi, mengembangkan kompetensi, serta membangun kepercayaan diri melalui kompetisi yang sehat dan sportif.

Sekretaris Jenderal Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) Malik Haramain mengatakan ajang olimpiade ini merupakan inisiatif Karang Taruna untuk memberikan apresiasi kepada siswa Sekolah Rakyat sekaligus menunjukkan bahwa mereka mampu meraih prestasi yang membanggakan.

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“Karena kita ingin memberikan apresiasi, memberikan penghargaan, dan kita ingin menunjukkan kepada bukan hanya Indonesia, tetapi dunia. Bahwa di Indonesia hari ini ada Sekolah Rakyat yang juga tidak kalah prestasinya dengan sekolah-sekolah yang lain,” katanya saat menyampaikan sambutan pada Final Olimpiade Bahasa Asing Sekolah Rakyat di Gedung Aneka Bhakti Kemensos, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Malik Haramain menjelaskan sejumlah perwakilan kedutaan besar turut diundang di ajang ini untuk mengenal lebih dekat Sekolah Rakyat dan potensi peserta didiknya, khususnya dalam penguasaan bahasa asing.