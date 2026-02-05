Siswa Sinarmas World Academy Wakili Indonesia ke Kejuaraan Dunia Robotika di AS

jpnn.com - JAKARTA - Audric Tsai, siswa kelas 12 dari Sinarmas World Academy (SWA), berhasil mengamankan tiket menuju VEX Robotics World Championship di Amerika Serikat setelah mendominasi kejuaraan tingkat nasional.

"Audric telah menekuni dunia robotika kompetitif selama lebih dari enam tahun di bawah naungan ekosistem pendidikan SWA yang berfokus pada kedisiplinan jangka panjang dan konsistensi," kata IBDP Coordinator SWA, Haoken, Kamis (5/2).

Pencapaian Audric bertepatan dengan momen bersejarah bagi dunia robotika tanah air.

Sinarmas World Academy (SWA) mencatatkan diri sebagai sekolah pertama di Indonesia yang menjadi tuan rumah VEX Robotics Indonesia National Championship, bekerja sama dengan PT Provisi Mandiri Pratama.

Dalam kompetisi tersebut, tim SWA RoboKnights berhasil memborong enam penghargaan prestisius. Audric bersama tim SMA (High School) 50251A meraih Excellence Award dan Skills Only Award.

"Sementara itu, tim tingkat Middle School dan Elementary School turut menyumbangkan penghargaan melalui Design Award, Judges Award, serta Skills Only Award," ujarnya.

Selain ketangkasan teknis, Audric Tsai dikenal sebagai manajer tim yang tangguh. Dia memiliki kemampuan unik dalam mengintegrasikan sistem mekatronika mekanik, elektronik, dan pemrograman menjadi satu kesatuan yang presisi.

"Dedikasinya tidak hanya berhenti pada kompetisi teknis, tetapi juga pada aspek mentoring bagi adik kelasnya," ujarnya.