Siswa-Siswi Kharisma Bangsa Cetak Prestasi Nasional hingga Dunia di Bidang STEAM

jpnn.com, JAKARTA - Sekolah Kharisma Bangsa kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu institusi pendidikan unggulan di Indonesia.

Sepanjang tahun akademik 2025–2026, sekolah ini menorehkan sederet prestasi membanggakan, baik di tingkat nasional maupun internasional, khususnya dalam bidang art dan STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics).

Pada ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN) yang diselenggarakan Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas), sebanyak 13 siswa Kharisma Bangsa berhasil melaju ke babak final nasional.

Baca Juga: 5 Siswa SMA Kharisma Bangsa Mendulang Prestasi Pada Ajang OSN 2025

Dari ajang tersebut, sekolah ini meraih lima penghargaan utama, termasuk Medali Emas bidang Astronomi serta Medali Perak bidang Matematika dan Biologi. '

"Kami ingin mencetak generasi emas dengan terus menerus memacu prestasi anak-anak didik kita agar terus berprestasi dan mengharumkan nama bangsa melalui bidang sains serta lainnya," kata Kepala Sekolah SMA Kharisma Bangsa, Muhamad Budiawan, di kampus Kharisma Bangsa, Pondok Cabe, Tangsel, Sabtu (31/1).

Selain itu, siswa-siswi Kharisma Bangsa juga menorehkan prestasi gemilang juga diraih dalam Indonesian Science Project Olympiad (ISPO) 2026.

Kharisma Bangsa mengirimkan 24 kelompok finalis dan sukses membawa pulang 10 penghargaan, yang meliputi Medali Emas bidang Biologi dan Fisika, Medali Perunggu bidang Lingkungan dan Biologi, serta Honorable Mention untuk bidang Rekayasa Teknologi, Robotika, Komputer, dan Lingkungan.

Di tingkat internasional, salah satu siswa Kharisma Bangsa, Jasper Rexx Putra Cakra, mengharumkan nama Indonesia dengan meraih Medali Perak pada International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA) ke-18 yang digelar di Mumbai, India, pada Agustus 2025.