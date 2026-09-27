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Siswa SMA Cahaya Rancamaya Raih Medali WICE 2026 Berkat Sunscreen Biji Alpukat

Siswa SMA Cahaya Rancamaya Raih Medali WICE 2026 Berkat Sunscreen Biji Alpukat
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Siswa SMA Cahaya Rancamaya raih medali di WICE 2026 setelah mengolah biji salak menjadi sunscreen. Foto dok. SMA Cahaya Rancamaya

jpnn.com, JAKARTA - Enam siswa SMA Cahaya Rancamaya, Bogor, meraih medali perak dalam ajang World Invention Competition and Exhibition atau WICE 2026 di SEGi University, Kota Damansara, Malaysia.

Medali pada kategori Applied Life Science itu diraih melalui inovasi AvoGuard, produk tabir surya atau sunscreen yang dikembangkan dengan memanfaatkan ekstrak biji alpukat.

WICE 2026 berlangsung pada 20-24 September 2026 dan diikuti 517 tim dari 12 negara.

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Sebanyak 243 tim berkompetisi secara langsung, sedangkan 274 tim lainnya mengikuti kompetisi secara daring.

Tim AvoGuard terdiri dari Azmi Bahruddin Prasetya, Darrel Zavier El Fatih, Giandra Hanif Nareswara, Muhammad Radhisshadiqi, Xavier Zia Muhammad, dan Zaid Nabhan Khairullah. Mereka didampingi guru pembimbing Aris Setiawan.

Dalam proyek berjudul “AvoGuard: Development of Sunscreen Based on Avocado Seed Extract as an Environmentally Safe UV Protection Product”, para siswa mencoba memanfaatkan kandungan polifenol pada biji alpukat sebagai agen fotoprotektif alami.

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Gagasan itu berangkat dari upaya mencari bahan yang dapat memberikan perlindungan terhadap radiasi ultraviolet sekaligus memanfaatkan limbah biji alpukat yang selama ini belum banyak digunakan.

Ekstrak biji alpukat juga mengandung antioksidan yang dinilai berpotensi membantu menangkal radikal bebas.

Siswa SMA Cahaya Rancamaya raih medali di WICE 2026 setelah mengolah biji salak menjadi sunscreen

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