Siswa SMA di Bener Meriah Dianiaya Pelajar Lain, Videonya Viral
jpnn.com - Polisi menyelidiki kasus dugaan penganiayaan seorang siswa SMA berusia 16 tahun oleh sejumlah pelajar lain di Kabupaten Bener Meriah, Aceh.
Rekaman video kejadian penganiayaan tersebut viral di media sosial (medsos).
“Kami memastikan laporan dan informasi yang berkembang di masyarakat ditindaklanjuti secara cepat dan profesional," kata Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto yang dikonfirmasi dari Banda Aceh, Minggu (23/8/2026).
Personel Satreskrim Polres Bener Meriah sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut.
Polisi sudah meminta keterangan awal dari pihak terkait, serta mengamankan data informasi dan fakta yang diperlukan untuk mengungkap perkara itu.
Peristiwa dugaan penganiayaan itu diketahui terjadi pada Sabtu (22/8/2026), di kawasan Kampung Burni Telong, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah.
Dari keterangan saksi, korban diduga mengalami kekerasan fisik setelah terlibat perselisihan dengan sejumlah pelajar lainnya.
Kejadian itu kemudian diketahui dan menjadi perhatian masyarakat setelah rekamannya beredar di media sosial.
Polisi menyelidiki kasus dugaan penganiayaan seorang siswa SMA berusia 16 tahun oleh sejumlah pelajar lain di Kabupaten Bener Meriah, Aceh.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Viral Video Bus Angkut Massa Untuk Demo di Jakarta, Polri: Hoaks
- 2 Pelajar Jadi Tersangka Penganiayaan Siswa SMA di Bener Meriah
- Seorang Siswa SMP di Pemalang Dianiaya hingga Meninggal oleh Senior
- Hanung Bramantyo Berdamai dengan Oknum Militer yang Diduga Menganiaya Karyawannya
- Update Penganiayaan Siswa SMA di Bener Meriah, Polisi Periksa 2 Pelajar
- Mahasiswa Unpad Disebut Depresi dan Mogok Kuliah Seusai Berbincang dengan Dedi Mulyadi, Rektor Buka Suara