Siswa SMA di Bener Meriah Dianiaya Pelajar Lain, Videonya Viral

jpnn.com - Polisi menyelidiki kasus dugaan penganiayaan seorang siswa SMA berusia 16 tahun oleh sejumlah pelajar lain di Kabupaten Bener Meriah, Aceh.

Rekaman video kejadian penganiayaan tersebut viral di media sosial (medsos).

“Kami memastikan laporan dan informasi yang berkembang di masyarakat ditindaklanjuti secara cepat dan profesional," kata Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto yang dikonfirmasi dari Banda Aceh, Minggu (23/8/2026).

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Personel Satreskrim Polres Bener Meriah sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut.

Polisi sudah meminta keterangan awal dari pihak terkait, serta mengamankan data informasi dan fakta yang diperlukan untuk mengungkap perkara itu.

Peristiwa dugaan penganiayaan itu diketahui terjadi pada Sabtu (22/8/2026), di kawasan Kampung Burni Telong, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah.

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Dari keterangan saksi, korban diduga mengalami kekerasan fisik setelah terlibat perselisihan dengan sejumlah pelajar lainnya.

Kejadian itu kemudian diketahui dan menjadi perhatian masyarakat setelah rekamannya beredar di media sosial.