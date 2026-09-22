Siswa SMA Sumbang Emas Untuk Jateng di Kejurnas Berkuda Memanah 2026
jpnn.com, JAKARTA - Atlet berkuda memanah asal Jawa Tengah Muhammad Shalahudin Al Ayyubi sukses meraih emas pada Kejuaraan Nasional III 2026, Road to PON XXII 2028 NTB - NTT.
Kompetisi itu digelar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 17- 20 September lalu.
Pemanah yang masih berstatus siswa di SMA Islam Terpadu (SMAIT) Hidayah Klaten itu, sukses memperoleh medali emas dari kategori Ride 233.
Dia mengaku optimistis kontingen Jawa Tengah nanti bisa memberikan hasil maksimal di PON 2028.
“Mudah-mudahan nanti di PON kami tetap bisa memberikan yang terbaik untuk Jawa Tengah,” ujar Muhammad Shalahudin Al Ayyubi.
Ride 233 dikenal sebagai salah satu kategori sulit dalam kejuaraan tersebut. Nomor ini diikuti 62 atlet dari 13 provinsi.
Namun, Ayyubi mampu tampil konsisten, hingga keluar sebagai juara.
Sekitar dua minggu sebelum Kejurnas,Atlet asal Jawa Tengah itu tampil di Nomad Games Kyrgyzstan, dan menempati peringkat delapan dari 68 peserta internasional.
Atlet berkuda memanah asal Jawa Tengah Muhammad Shalahudin Al Ayyubi sukses meraih emas pada Kejuaraan Nasional III 2026, Road to PON XXII 2028 NTB - NTT.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Timnas PUBG Mobile Indonesia Bidik Medali Emas di Asian Games 2026
- Torehan Medali Emas Asian Games 2026 Beregu Putra Bukti Pembinaan PBSI Berjalan Baik
- Kafilah MTQ Jateng Bergelimang Bonus, Ada Uang Pembinaan hingga Umrah
- Pemprov Jateng Gelar Nobar FIFA ASEAN Cup 2026, Terbuka Untuk Umum
- Pemprov Targetkan Angka Kemiskinan Jateng Turun Menjadi 8,70 Persen di Akhir 2026
- Borong Gelar Juara Umum dan Atlet Terfavorit, DKI Jakarta Rajai Kejurnas Berkuda Memanah 2026