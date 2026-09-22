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Siswa SMA Sumbang Emas Untuk Jateng di Kejurnas Berkuda Memanah 2026

Siswa SMA Sumbang Emas Untuk Jateng di Kejurnas Berkuda Memanah 2026
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Atlet berkuda memanah asal Jawa Tengah Muhammad Shalahudin Al Ayyubi sukses meraih emas pada Kejuaraan Nasional III 2026, Road to PON XXII 2028 NTB - NTT yang berlangsung di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 17- 20 September 2026. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Atlet berkuda memanah asal Jawa Tengah Muhammad Shalahudin Al Ayyubi sukses meraih emas pada Kejuaraan Nasional III 2026, Road to PON XXII 2028 NTB - NTT.

Kompetisi itu digelar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 17- 20 September lalu.

Pemanah yang masih berstatus siswa di SMA Islam Terpadu (SMAIT) Hidayah Klaten itu, sukses memperoleh medali emas dari kategori Ride 233.

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Dia mengaku optimistis kontingen Jawa Tengah nanti bisa memberikan hasil maksimal di PON 2028.

“Mudah-mudahan nanti di PON kami tetap bisa memberikan yang terbaik untuk Jawa Tengah,” ujar Muhammad Shalahudin Al Ayyubi.

Ride 233 dikenal sebagai salah satu kategori sulit dalam kejuaraan tersebut. Nomor ini diikuti 62 atlet dari 13 provinsi.

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Namun, Ayyubi mampu tampil konsisten, hingga keluar sebagai juara.

Sekitar dua minggu sebelum Kejurnas,Atlet asal Jawa Tengah itu tampil di Nomad Games Kyrgyzstan, dan menempati peringkat delapan dari 68 peserta internasional.

Atlet berkuda memanah asal Jawa Tengah Muhammad Shalahudin Al Ayyubi sukses meraih emas pada Kejuaraan Nasional III 2026, Road to PON XXII 2028 NTB - NTT.

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