Siswa SMK Asal Majalengka Juara Kontes Mekanik, Hadiahnya Bisa Masuk Paddock MotoGP

jpnn.com - Kesempatan langka menanti Denis Nawaf Ricardo setelah berhasil menjadi juara pertama kategori mekanik dalam Enduro Skill Contest (ESC) 2026.

Siswa kelas XII SMKN 1 Talaga, Majalengka, itu berhak mengunjungi paddock salah satu tim MotoGP saat Pertamina Grand Prix of Indonesia di Sirkuit Mandalika, Oktober ini.

Denis mengungguli peserta dari 12 SMK lain dalam kompetisi yang berlangsung di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bandung pada 30 September hingga 1 Oktober 2026.

Selain kesempatan merasakan suasana MotoGP dari dekat, dia juga memperoleh uang pembinaan sebesar Rp15 juta.

"Saya merasa sangat beruntung bisa meraih pencapaian ini. Terima kasih kepada para guru yang telah membimbing serta Pertamina Enduro atas kesempatan yang diberikan. Hadiah uangnya akan saya simpan sebagai tabungan," ujar Denis.

Berawal dari Pengalaman di Bengkel Sekolah

Keberhasilan Denis tidak lepas dari keterampilan yang diasah melalui program teaching factory Enduro Home Service (EHS), inisiatif tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Pertamina Lubricants.

Melalui program tersebut, siswa dapat menangani servis sepeda motor milik masyarakat secara langsung di bengkel sekolah.

Denis bahkan menghabiskan waktu hingga delapan jam sehari untuk praktik. Pengalaman itu memberinya kesempatan menghadapi beragam persoalan teknis sekaligus mempelajari pelayanan pelanggan dan pengelolaan usaha bengkel.