Siswa SMP di Siak Tewas saat Praktik Sains, Peretasinya Gemilang di Bidang Robotik

jpnn.com - Seorang siswa SMP Islamic Center Siak, Muhammad Aqil (15), tewas setelah mengalami ledakan saat memperagakan alat praktik sains berupa senapan rakitan 3D di sekolahnya, Kamis (9/4/2026).

Korban diketahui merupakan siswa berprestasi di bidang sains dan teknologi.

Ia pernah mengikuti dan menjuarai sejumlah kompetisi robotik, termasuk ajang yang diselenggarakan oleh Universitas Riau.

“Korbannya dikenal cukup menonjol di bidang science dan teknologi. Ini bukan kali pertama ia melakukan uji coba terhadap hasil karyanya,” ujar Kabid Humas Polda Riau Kombes Zahwani Pandra Arsyad, Kamis (9/4)..

Peristiwa tragis tersebut terjadi saat kegiatan ujian praktik mata pelajaran IPA.

Saat itu, Aqil bersama kelompoknya tengah memperagakan hasil proyek sains yang telah mereka kerjakan.

Menurut Kasatreskrim Polres Siak AKP Raja Kosmos Parmulais, sebelum melakukan demonstrasi, korban sempat meminta rekan-rekannya untuk menjauh dari lokasi.

Ia kemudian mengambil posisi sebagai peraga dan mencoba menembakkan senapan rakitan 3D tersebut.