Siswa SMP di Siak Tewas Saat Praktik Sains, Polisi Tetapkan Guru Pembimbing Jadi Tersangka

Rilis penetapan tersangka kasus kematian Siswa SMP di Siak. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, SIAK - Polres Siak resmi menetapkan oknum guru berinisial IP, 35, sebagai tersangka atas insiden yang menewaskan siswa kelas IX berinisial MAA, 15, saat praktik sains di sekolah.

Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar menjelaskan peristiwa nahas itu terjadi pada Rabu, 8 April 2026 sekitar pukul 10.30 WIB saat kegiatan Science Show atau ujian praktik IPA berlangsung.

Korban bersama kelompoknya saat itu memperagakan hasil karya berupa senapan rakitan yang dibuat menggunakan teknologi 3D printer.

Baca Juga:

“Korban sempat meminta teman-temannya menjauh. Namun, saat dilakukan percobaan, senapan rakitan tersebut justru meledak,” ujar AKBP Sepuh saat rilis Selasa (14/4).

Ledakan keras menyebabkan serpihan material menghantam wajah dan kepala korban.

Meski sempat dilarikan ke RSUD Siak, korban dinyatakan meninggal dunia.

Baca Juga:

Dari hasil penyelidikan yang dipimpin Kasatreskrim AKP Raja Kosmos, tim menemukan adanya unsur kelalaian dari guru pembimbing.

Tersangka IP diketahui telah mengetahui bahwa alat yang dibuat siswa mengandung potensi ledakan.

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI