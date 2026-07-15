Siswa SMP Mega IBS Ciptakan Kacamata Pintar hingga Jemuran Otomatis

jpnn.com - KACAMATA pintar untuk membantu penyandang disabilitas netra, mobil robot pendeteksi rintangan, hingga jemuran yang dapat bergerak otomatis saat hujan turun. Beragam inovasi tersebut bukan dibuat oleh mahasiswa teknik, melainkan oleh siswa SMP Mega Islamic Boarding School atau Mega IBS.

Karya-karya itu lahir melalui pembelajaran Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics (STEAM) yang diterapkan di sekolah tersebut.

Dalam pembelajaran ini, siswa tidak hanya diminta memahami teori, tetapi juga dilatih mengamati persoalan di lingkungan sekitar, menemukan akar masalah, menyusun solusi, membuat prototipe, melakukan pengujian, hingga mempresentasikan hasilnya.

"Pendekatan tersebut mendorong siswa untuk melihat teknologi bukan sekadar sebagai sesuatu yang digunakan, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan solusi bagi masyarakat," kata Guru STEAM Mega IBS, Gatot Susilo, Rabu (15/7).

Dia menyebutkan, di sejumlah sekolah lainnya, STEAM umumnya masih disisipkan ke dalam mata pelajaran lain. Mega IBS memilih menghadirkannya sebagai salah satu mata pelajaran unggulan yang memiliki ruang pembelajaran tersendiri.

"Melalui kelas STEAM, siswa memperoleh kesempatan untuk mengeksplorasi gagasan, melakukan riset sederhana, merancang produk, menguji cara kerja teknologi, serta mengevaluasi hasil yang telah dibuat," ujarnya.

Setiap proyek dimulai dari proses pengamatan. Siswa kemudian menganalisis persoalan, menyusun kebutuhan, mencari berbagai alternatif penyelesaian, dan menentukan teknologi yang dapat digunakan.

Proses ini membiasakan siswa untuk tidak langsung membuat produk sebelum memahami masalah yang ingin diselesaikan. Mereka dilatih mengembangkan pola pikir problem solving atau pemecahan masalah sejak duduk di bangku SMP.