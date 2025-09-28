Siswa SMP Negeri 249 Jakarta Juara III Semifinal Pidato Bahasa Inggris 2025

jpnn.com - JAKARTA – Dewa Ruci, siswa SMP Negeri 249 Jakarta berhasil meraih juara III lomba pidato Bahasa Inggris (Speech Contest) 2025 wilayah I Jakarta Barat.

Dewa Ruci meraih juara III kategori Golden Generation Speech Contest, yang pelaksanaan lomba digelar di SMP Negeri 45 Jakarta pada Sabtu, 27 September 2025.

“Tetap semangat buat Dewa. Sukses selalu,” kata Wiji Sariningsih, S.Si , M.Pd., Wakil Bidang Kesiswaan dan Humas SMPN 249 Jakarta kepada JPNN.com, Minggu (28/9).

Baca Juga: Siswa SMP Negeri 249 Jakarta Juara I Lomba Pidato Bahasa Inggris 2025

Kompetisi atau lomba pidato Bahasa Inggris 2025 tingkat SMP ini dilakukan berjenjang mulai tingkat Kecamatan (penyisihan), Wilayah Kota (semifinal), dan Provinsi DKI Jakarta (final).

Kompetisi Pidato Bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Inggris Provinsi DKI Jakarta ini terbagi dalam dua klaster, yakni siswa SMPN negeri dan SMP swasta.

Babak penyisihan tingkat Kecamatan Cengkareng sudah berlangsung pada 20 September 2025 di SMP Negeri 176 Jakarta.

Baca Juga: Persaingan Ketat Lomba Pidato Bahasa Inggris Tingkat Nasional 2024 SLTA

Pada tingkat Kecamatan Cengkareng, Dewa Ruci dari SMPN 249 Jakarta meraih juara I dan maju di babak semifinal di tingkat wilayah I Jakarta Barat. Pada babak semifinal ini, Dewa Ruci meraih juara III.

Adapun juara I Revania Keyza Ramadhani dari SMP Negeri 187 Jakarta dan Juara II Michael Uegene Anchery (SMP Negeri 108 Jakarta).