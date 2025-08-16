Siswa SMP-SMA Bisa Belajar AI & Coding dengan Menyenangkan Berkat E-Book Gratis Ini

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Di tengah perayaan kemerdekaan ke-80 RI mengemuka semangat memacu kemampuan penguasaan teknologi informasi oleh generasi muda.

Hal ini turut dilakukan oleh Institut Teknologi Tangerang Selatan (ITTS) yang menyalakan semangat belajar para remaja lewat e-book AI & coding gratis, mudah dan menyenangkan.

Dinakhodai oleh Onno W Purbo, Rektor ITTS yang juga pakar teknologi informasi terkemuka di Tanah Air, sebuah inisiatif pendidikan yang inspiratif dilakukan dengan peluncuran buku elektronik (e-book) berjudul Panduan Praktis AI (Kecerdasan Artifisial) & Coding untuk Pemula.

“Kami menyadari bahwa ketertarikan siswa terhadap teknologi sangat besar, namun seringkali terkendala oleh materi yang sulit dipahami atau mahal,” ujar Onno yang juga salah satu pendorong penerbitan buku ini, dalam keterangannya, Minggu (17/8/2025).

“Buku ini disusun dengan bahasa yang mudah, penuh ilustrasi dan contoh sehari-hari, sehingga AI (Kecerdasan Artifisial) dan coding menjadi menyenangkan untuk dipelajari, bukan sesuatu yang menakutkan dan tetap dengan etika yang benar,” paparnya lebih lanjut.

Disusun oleh para dosen dari berbagai program studi di ITTS, buku-buku gratis ini ditujukan bagi siswa dan guru SMP serta SMA di seluruh Indonesia. Tersedia sebanyak 12 buku pembelajaran coding dan AI yang dirancang khusus untuk siswa kelas 7 hingga kelas 12, mencakup semester 1 dan 2.

“Setiap bab dalam buku ini dirancang untuk membuat proses belajar lebih menyenangkan dan mudah dipahami, dengan materi yang lengkap seperti Tujuan Pembelajaran, Peta Konsep, Apersepsi, Penjelasan Konsep (teori), Contoh Kasus atau Ilustrasi, serta Contoh Soal dan Pembahasan,” kata Onno W Purbo dalam keterangannya.

Tak hanya itu, buku ini juga dilengkapi dengan Fakta Menarik / Fun Facts, Tips Belajar atau Trik Cepat Menghafal, Aktivitas Siswa, Rangkuman, Latihan Soal, dan Tugas Proyek yang disertai langkah-langkah pengerjaan.