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Siswa SMP yang Tewas Dianiaya Ternyata Sudah 4 Kali Terima Kekerasan di Sekolah

Siswa SMP yang Tewas Dianiaya Ternyata Sudah 4 Kali Terima Kekerasan di Sekolah
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Kepala Kepolisian Resor Pemalang AKBP Rendy Setia Permana. ANTARA/HO-Humas Polres Pemalang

jpnn.com, PEMALANG - Polres Pemalang mengungkap kasus dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak di salah satu sekolah menengah pertama hingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

Kapolres Pemalang AKBP Rendy Setia Permana mengatakan bahwa pihaknya telah menetapkan satu orang anak yang berkonflik dengan hukum (ABH).

"Anak korban adalah pelajar kelas VII, sedangkan terduga ABH adalah pelajar kelas VIII di sekolah yang sama," kata Rendy Setia di Pemalang, Selasa.

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Dia mengatakan peristiwa kekerasan terhadap anak korban ini terjadi sebanyak empat kali di lingkungan sekolah sejak Juli 2026.

Lokasi kejadian kekerasan, kata Kapolres, berada di bawah pohon dekat gerbang sekolah depan ruang Laboratorium IPA.

Pascakejadian, korban tersebut sempat mendapatkan perawatan di Puskesmas Randudongkal dan Rumah Sakit Muhammadiyah Mardhatillah. Namun, pada Minggu (2/8), korban dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit.

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"Kasus itu kemudian dilaporkan ke polisi oleh ibu dari anak korban," katanya.

Menurut dia, pihaknya telah memeriksa 17 orang saksi terdiri atas guru BK, guru mata pelajaran, teman sekolah dari anak korban, serta tenaga medis.

Polres Pemalang mengungkap kasus penganiayaan berujung kematian yang terjadi di lingkungan sekolah.

Sumber Antara
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