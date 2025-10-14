Siswa SMPN 1 Cisarua KBB Keracunan MBG, Cium Bau Bangkai dari Ayam Kecap

jpnn.com, BANDUNG BARAT - Ratusan siswa di SMP Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), keracunan makanan seusai mengonsumsi paket Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diberikan pada Selasa (14/10/2025) pagi.

Para siswa itu mengeluhkan mual, pusing, hingga sesak napas setelah menyantap paket MBG di jam istirahat.

Desi Oktaviani (15 tahun), pelajar kelas 9, adalah salah satu siswa yang menjadi korban.

Hari ini, dia dan teman-teman sekelasnya mendapatkan paket MBG dengan menu nasi, ayam kecap, tahun, sayur, dan buah melon.

Saat menyantap MBG ini, Desi mencium ada aroma tak sedap dari menu ayam kecap yang diterimanya.

“Dari ayam kaya ada bau bangkai sama hanyir (amis) gitu,” kata Desi saat ditemui di SMPN 1 Cisarua, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Tak lama setelah Desi menghabiskan MBG, dia mengaku langsung merasakan gejala keracunan. Desi bahkan muntah dua kali.

“Kerasanya mual, pusing, terus engap (sesak napas),” ujarnya.