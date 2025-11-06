Siswa SMPN 26 Palembang Tewas di Parit Belakang Sekolah

jpnn.com - PALEMBANG - Seorang siswa kelas 7 SMPN 26 Palembang ditemukan tewas di dalam parit di belakang sekolah, Kamis (6/11) sekitar pukul 10.00 WIB.

Siswa tersebut Ibnu Nabil Shaki. Korban ditemukan tewas masih menggunakan pakaian seragam sekolah lengkap. Namun, tidak memakai kaus kaki dan sepatu.

Maulana, salah seorang guru SMPN 26 Palembang menyebut bahwa dirinya tidak tahu persis kronologi kejadian.

"Untuk lebih persis saya tidak tahu, karena tadi baru dikabari guru lainnya harus ke RS Bhayangkara karena ada salah satu siswa yang meninggal dunia," katanya.

Kapolsek Sukaramai Palembang Kompol Alex menerangkan bahwa berdasarkan hasil olah TKP, korban tewas diduga akibat benturan di kepala.

"Korban ini sepertinya ingin menyeberangi parit di belakang sekolah. Namun, terpeleset, kepalanya terbentur. Korban ini sempat berjalan sempoyongan dan terjatuh dengan posisi wajah tergenang air," kata Alex.

Menurut Alex, korban hendak pergi ke warung belakang sekolah saat jam istirahat.

Kemudian ditegur oleh warga yang heran melihat siswa di luar saat jam sekolah.