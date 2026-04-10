Siswa Tewas Saat Praktik Sains, Polres Siak Kirim Tim Trauma Healing ke Sekolah
jpnn.com, SIAK - Polres Siak turunkan tim trauma healing setelah insiden maut praktik sains di SMP Sains Tahfizh Islamic Center Siak yang mengakibatkan meninggalnya seorang siswa.
Polres Siak melalui jajaran Polisi Wanita (Polwan) menggelar kegiatan trauma healing bagi seluruh siswa di sekolah tersebut Jumat (10/4/2026).
Kegiatan ini bertujuan untuk memulihkan kondisi mental dan emosional siswa agar dapat kembali beraktivitas secara normal.
Trauma healing dilakukan dengan pendekatan humanis, interaktif, dan edukatif.
Para siswa diajak berkomunikasi, bermain, serta diberikan motivasi untuk mengurangi rasa takut dan kecemasan pascakejadian.
Kapolres, hingga Bupati Siak, juga ikut memberikan treatment trauma healing kepada siswa.
Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar menyampaikan bahwa proses penyelidikan masih terus berjalan secara profesional dan transparan.
Namun, di sisi lain, perhatian terhadap kondisi psikologis siswa juga menjadi prioritas.
- Siswa SMP di Siak Tewas saat Praktik Sains, Peretasinya Gemilang di Bidang Robotik
- Motif Pembunuhan Nenek di Siak Terungkap, Bikin Emosi
- Pembunuhan Sadis di Siak, Nenek 72 Tahun Dibantai Cucu Kandung
- Mahasiswi Korban Pembacokan di UIN Suska Jalani Trauma Healing dari Polda Riau
- Pembunuh Sadis yang Tewaskan Wanita di Minas Ditangkap, Ini Motifnya
- Eticha Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di Rumahnya di Minas