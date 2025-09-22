Siswa yang Jadi Korban Keracunan Makanan Program Makan Bergizi Gratis Terus Bertambah

Lebih dari 800 siswa jatuh sakit selama sepekan usai mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Salah satu kasus keracunan massal yang dialami lebih dari 500 siswa mencatat rekor keracunan makanan terbanyak sejauh ini.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) melaporkan lebih dari 4.000 anak mengalami keracunan makanan program MBG, sejak diluncurkan Januari lalu.

Laporan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan kualitas makanan yang disajikan.

Di Garut, Jawa Barat, 569 siswa dari lima sekolah mengalami mual dan muntah, Rabu pekan lalu, setelah mengonsumsi ayam dan nasi yang disediakan oleh satu dapur umum sehari sebelumnya, seperti dijelaskan pemerintah Garut.

"Hingga Jumat, 10 siswa masih dirawat di rumah sakit dan yang lainnya sudah pulih," ujar Sekretaris Daerah Garut Nurdin Yana.

Awalnya, sekitar 30 siswa harus dirawat di rumah sakit, sementara sisanya dirawat di rumah, tambahnya.

Nurdin mengatakan pemerintah daerah akan meningkatkan pengawasan terhadap dapur umum yang menyediakan makanan tersebut.